Olay, Bursa-İstanbul yolu üzerinde AVM'nin yanında bulunan 20 katlı binada meydana geldi. Yangın sonucu çıkan kara dumanlar Bursa'nın pek çok noktasından görüldü. Çıkan yangına ilk müdahaleyi şantiyede bulunan işçiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede çevredeki AVM'ye sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar derin bir nefes alırken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

İHA