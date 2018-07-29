Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Selvinaz Şen (39), perşembe günü sabah saatlerinde alışveriş için evinden ayrıldı. 4 gündür eşinden haber alamayan Aziz Şen, "Son olarak perşembe günü saat 14.30’da eşimle telefonda görüştük. Osmangazi’de metroya biniyorum, bana yarım saat sonra evde olacağını söyledi" dedi.

Eşinin kaçırılma ihtimali üzerinde duran Aziz Şen, "4 çocuğum ile ortada kaldım. Eşimin eve dönmemek gibi bir düşüncesi olsa, telefon ile bana yarım saat sonra eve geleceğim demezdi" diye konuştu.

İHA