Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan G.A.’yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalarla G.A.’nın, İnengöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi Gölet mevkisindeki yüzme havuzunda eğlendiği belirlendi. Havuza baskın yapan jandarma ekipleri, G.A.’yı kız arkadaşıyla yüzerken yakaladı.

10 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

G.A.’nın, ’kasten adam öldürmek’ten aranmasının yanı sıra ’ruhsatsız silah bulundurmak’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’, ’genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçları ile 21 Temmuz 2016 tarihinde, Yeniceköy Belediye eski Başkanı Hasan Göztepe’nin yaralandığı olaya da karıştığı tespit edildi. Hakkında 10 yıl 8 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA