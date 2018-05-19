Bursa'da yaşayan Dursun Bayram, Büyükorhan Durhasan Mahallesi'nde bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra yolcu otobüsüyle dönüşe geçti. Ancak Bayram, yolda bir kaplumbağa gördü. Otobüs şoföründen otobüsü sağa çekmesini isteyen Bayram, yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için almak isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA