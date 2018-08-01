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Bursa'da bir muhtar beğenmediği kaldırımları ayağıyla yıktı!

Bursa'da enteresan bir olay yaşandı. Gemlik ilçesinde bir muhtar belediyenin yaptığı kaldırımları 'beğenmediği için' ayağıyla yıktı.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:18 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:26
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı.

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İşte o görüntü:

ARALARINDA GERGİNLİK OLDUĞU İDDİASI

Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.

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