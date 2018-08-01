Bursa'da bir muhtar beğenmediği kaldırımları ayağıyla yıktı!
Bursa'da enteresan bir olay yaşandı. Gemlik ilçesinde bir muhtar belediyenin yaptığı kaldırımları 'beğenmediği için' ayağıyla yıktı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı.
KAMERAYA KAYDEDİLDİ
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İşte o görüntü:
ARALARINDA GERGİNLİK OLDUĞU İDDİASI
Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.