Bursa Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Sabah Sokak üzerindeki boş bir arazideki tekstil atıkları alev alev yandı. Mahalle sakinleri de buraya tekstil atıklarının sürekli döküldüğünü ve bilerek yakıldığını iddia etti. Bursa'nın havasını kirleten dumanların yükseldiği olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Arazideki ağaçlar yangından ve dumandan zarar görürken, daha önce çıkan yangınların külleri de dikkatlerden kaçmadı.

Mahallede yaşayan bir vatandaş ise burada sürekli yangın çıktığını dile getirerek, "Bunu yapan da yaptıranlar da aslında belli. Bu mahallenin arka tarafında tekstil atölyeleri bulunduğu için buraya atıkları dökülüyor. Daha öncede defalarca yangın çıktı. Bizim mahallemiz yanınca mı harekete geçecekler. Yetkililere defalarca konuyu iletmemize rağmen bir önlem alınmadı. Arazide bulunan atlar da sokak aralarında gezerek tehlike saçıyor” diye konuştu.