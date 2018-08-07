Karacabey Harası'nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, en yüksek fiyata Ceceli adlı tay 160 bin liradan Anka Girişim tarafından satın alındı.

2 MİLYON 207 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Satışta ayrıca 150 bin liradan Takiefe adlı tay Süleyman Kılınç’a, Karahaydut adlı tay ise Ercüment Atlı’ya satıldı.

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 milyon 207 bin lira gelir elde etti. 54 tayın satışa sunulduğu ihalede, 1 tay ihaleden çekilirken 3 tay ise satılamadı.

İHA



