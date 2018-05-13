Bursa'da feci kaza
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Seçkin D. yönetimindeki 16 CDH 29 plakalı otomobil, aynı yöne giden Recep Aydın yönetimindeki 16 LLS 09 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devirdi. Kazada her iki araçta bulunna 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.