Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14:00 sıralarında Bursa-Ankara-İzmir otoyolu Mudanya Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden 63 B 1422 plakalı kamyon Mudanya kavşağı yakınlarında arızalanınca sürücüsü Ahmet Ç., emniyet şeridine çekip beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamete seyreden 16 MET 43 plakalı otomobil sürücüsü Caner Sevinç (24) kamyonu farketmeyip arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Kamyonun dorsesi altında kalan otomobil hurdaya dönerken direksiyonda başında sıkışan Sevinç olay yerinde can verdi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri vinç yardımıyla otomobili kamyonun altından çıkarıp 24 yaşındaki gencin cesedini sıkıştığı yerden kurtardı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Caner Sevinç’in cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



