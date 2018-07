Dün evinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve gece boyunca aranan Fevzi Can Alpaslan'nın şort ve tişörtü bugün Belediye İskelesi’nde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ‘drone’larla deniz yüzeyinde yaptığı aramalara Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları da su altında arama yaparak katıldı. Sahil Güvenlik dalgıçlarının su altında yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA