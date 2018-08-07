Edinilen bilgiye göre olay, Huzur Mahallesi Zambak Caddesi üzerindeki bir apartmanda bugün meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katındaki evlerinin mutfağında oynamakta olan Yusuf Ç., sofranın üzerine çıkarak pencereden sarkmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden Yusuf Ç., 3. kattan bahçeye düşerek yaralandı. Düşerken takıldığı ağaç dallarının hızını kesmesi sayesinde yere hızla çarpmaktan kurtulan çocuk aile bireyleri tarafından özel bir araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne götürüldü. Yaralı Yusuf Ç. hastanede yapılan kontrollerin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA