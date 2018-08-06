Türkiye bir sedan ülkesi. Avrupa'nın tersine satılan her 100 otomobilin yarısı sedan. Tüketicilerin tercihi bu yönde olunca sedanlar, en çok satan otomobiller sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

2018'in ilk yedi ayında da tablo değişmedi. Türkiye'nin en çok satan 10 otomobiline bakıldığında, listede yedi sedan, iki hatcback bir SUV olduğu görülüyor.

FARK KAPANIYOR

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın yazısına göre; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 20 bin 639 adet satan Renault Megane Sedan Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. İkinci sıradaki Fiat Egea Sedan ise 20 bin 70 adet satıldı.

BURSA'NIN SEDAN REKABETİ

Bursa'da üretilen iki sedan arasında yaşanan rekabetin yılın ikinci yarısında daha da kızışması bekleniyor. Son iki yılın birincisi Fiat Egea'nın bu unvanı 2018'in daha ilk günlerinde kaybetse de yarıştan kopmadı ve farkı kapatmaya başladı. Bir ara 2 bin adetlere kadar yükselen fark, Ocak-Temmuz döneminde 569 adete geriledi. Fiat Egea 2016'da ve 2017'de en çok satan otomobil oldu. 2016'da 34 bin 755 adet olan satışlar 2017'de 42 bin 990 adede yükseldi. 2016'da Renault Megane 10 bin 821 adet, 2017'de ise 39 bin 272 adet satıldı.