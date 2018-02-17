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Bursalı şehit yüzbaşı göz yaşlarıyla uğurlanıyor

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal’ın cenazesi baba ocağına getirildi.

17 Şubat 2018, Cumartesi 13:42
Bursalı şehit yüzbaşı göz yaşlarıyla uğurlanıyor
İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra kule ile irtibatı kesilen SF-260D eğitim uçağı, Menemen’in Tuzçullu Mahallesi’ndeki boş bir araziye düştü. Düşen uçakta şehit olan Yüzbaşı Yunus Bal’ın cenazesi, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ikamet eden anne babası Cevriye ve İsa Bal’ın evine getirildi.


Bal çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin evli ve 5 yaşında kızı olduğu, ayrıca eşinin de hamile olduğu öğrenildi.



Şehit Yüzbaşı Yunus Bal, bugün Yenişehir İmam Hatip Lisesi bahçesinde kılınacak cenaze namazını müteakip defnedilecek.


 


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