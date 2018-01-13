Bursalılar hamsiye doydu



VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Haber Merkezi

Karadeniz Platformu tarafından Bursa’da bulunan yaklaşık 20 Karadeniz il derneğinin katkıları ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bursa Karadeniz günleri açılışı hamsi dağıtımı ile başladı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki hastane alana kurulan ızgarada pişirilen 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.Tezgahın başına geçen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ekmeğin arasına doldurduğu hamsileri vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti. Alanda hamsi alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar önceden hazırlanan balık-ekmek paketlerine de yoğun ilgi gösterdi.Etkinlik alanında açılan stantları gezen Çavuşoğlu, derneklerin bu tarz birlikteliğinin çok güzel olduğunu söyledi. Kendisinin de daha önceden dernek yöneticiliği yaptığını belirten Çavuşoğlu, dernekçiliğin, vaktinden, eşinden, çocuğundan fedakarlık yapmak olduğuna dikkat çekti.