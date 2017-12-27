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Bursaray'a yılbaşı gecesi düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’ın yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar hizmet vereceğini açıkladı

Bursaray'a yılbaşı gecesi düzenlemesi
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 son toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda toplu taşımada yılbaşı düzenlemesi yapılacağını açıkladı.


İPEKBÖCEĞİ SEFERLERİ NORMAL SAATİNDE TAMAMLANACAK


Bursaray seferlerinin yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar süreceğini belirten Başkan Aktaş, İpekböceği seferlerinin ise normal saatinde tamamlanacağını söyledi. Raylı sistemler yanında otobüs hatlarında da yılbaşı sebebiyle bazı düzenlemelere gittiklerini ifade eden Başkan Aktaş, S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı hatlara ek seferler konulduğunu söyledi.
 

"2017 YILINI KAZASIZ BELASIZ ATLATTIK"


Konuşmasında, yeni yılın herkes için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aktaş, "2017 yılının son toplantısını kazasız belasız tamamladık. Bu dönemde vefat eden üyelerimiz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. 2018 inşallah kazasız belasız, savaşların yaşanmadığı barış içerisinde geçer. Ülkemizin refahı anlamında da güzel bir yıl olur" dedi.
 
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