Bursaray'a yılbaşı gecesi düzenlemesi



İPEKBÖCEĞİ SEFERLERİ NORMAL SAATİNDE TAMAMLANACAK

"2017 YILINI KAZASIZ BELASIZ ATLATTIK"

Gizem Yetil

’nin 2017 son toplantısı yapıldı., rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda toplu taşımada yılbaşı düzenlemesi yapılacağını açıkladı.Bursaray seferlerinin yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar süreceğini belirten Başkan Aktaş, İpekböceği seferlerinin ise normal saatinde tamamlanacağını söyledi. Raylı sistemler yanında otobüs hatlarında da yılbaşı sebebiyle bazı düzenlemelere gittiklerini ifade eden Başkan Aktaş, S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı hatlara ek seferler konulduğunu söyledi.Konuşmasında, yeni yılın herkes için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aktaş, "2017 yılının son toplantısını kazasız belasız tamamladık. Bu dönemde vefat eden üyelerimiz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. 2018 inşallah kazasız belasız, savaşların yaşanmadığı barış içerisinde geçer. Ülkemizin refahı anlamında da güzel bir yıl olur" dedi.