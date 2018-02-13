Bursaspor'a Moussa Sow müjdesi!

KATAR'DA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK

Erdinç Şahin

'untakımı'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığıyıldızmaçı öncesi basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow’un kulüpten özel izin alarak Katar’a gittiği bildirildi. Katar’daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa’ya döneceği öğrenildi.Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor’un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow’un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.Mesut Alan / BURSA (İHA)