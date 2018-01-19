Bursaspor Abdullahi Shehu ile anlaştı

HER KONUDA ANLAŞILDI

LE GUEN İŞARET ETMİŞTİ

GROZAV BUGÜN TANITILIYOR

Erdinç Şahin

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör, dünkü basın toplantısında birçok mevkide forma giyebilen iyi bir joker oyuncusuna ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Deneyimli teknik adamın sözünü ettiği isim dün Özlüce Tesisleri'ne gelerek yeşil-beyazlı idareciler ile masaya oturdu.Güney Kıbrıs Ligi ekiplerindenforma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuve menajeri ile bir araya gelenyönetimi, her konuda anlaşma sağladı. 2,5 yıllığına anlaşma sağlanan Nijeryalı ismin yarım sezon için 250 bin Euro, diğer sezonlar için de 500'er bin Euro ücret alacağı bildirildi. Anorthosis Kulübü'ne isebonservis ücreti verileceği öğrenildi.Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, dün düzenlenen basın toplantısında çok yönlü bir oyuncuyu kadrolarına katarak transferi noktalamak istediklerini söylemişti. "Defansif alanda gerek sağda, gerek ortada, gerek solda katkı verebilen bir oyuncuyu kadromuza katmak bizim için faydalı olacaktır. Joker ama iyi bir joker olacak" diyen Le Guen’in bahsettiği isim olan Abdullahi Shehu, orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor.Öte yandanKulübü, geçtiğimiz gün 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşmeye imza attırdığı Rumen oyuncuiçin bugün saat 15.00'te'nde basın tanıtım toplantısı yapılacağını açıklandı.İHA