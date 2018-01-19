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Bursaspor Abdullahi Shehu ile anlaştı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, dünkü basın toplantısında iyi bir joker oyuncusuna ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Le Guen'in sözünü ettiği isim olan Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ile 2,5 yıllığına anlaşma sağlandı.

Bursaspor Abdullahi Shehu ile anlaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Paul Le Guen, dünkü basın toplantısında birçok mevkide forma giyebilen iyi bir joker oyuncusuna ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Deneyimli teknik adamın sözünü ettiği isim dün Özlüce Tesisleri'ne gelerek yeşil-beyazlı idareciler ile masaya oturdu.
 

HER KONUDA ANLAŞILDI


Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis'te forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve menajeri ile bir araya gelen Bursaspor yönetimi, her konuda anlaşma sağladı. 2,5 yıllığına anlaşma sağlanan Nijeryalı ismin yarım sezon için 250 bin Euro, diğer sezonlar için de 500'er bin Euro ücret alacağı bildirildi. Anorthosis Kulübü'ne ise 300 bin Euro bonservis ücreti verileceği öğrenildi.
 

LE GUEN İŞARET ETMİŞTİ


Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, dün düzenlenen basın toplantısında çok yönlü bir oyuncuyu kadrolarına katarak transferi noktalamak istediklerini söylemişti. "Defansif alanda gerek sağda, gerek ortada, gerek solda katkı verebilen bir oyuncuyu kadromuza katmak bizim için faydalı olacaktır. Joker ama iyi bir joker olacak" diyen Le Guen’in bahsettiği isim olan Abdullahi Shehu, orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor.
 

GROZAV BUGÜN TANITILIYOR


Öte yandan Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz gün 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşmeye imza attırdığı Rumen oyuncu Gheorghe Grozav için bugün saat 15.00'te Özlüce Tesisleri'nde basın tanıtım toplantısı yapılacağını açıklandı.

İHA


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