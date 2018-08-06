Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden Titi'nin Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı...

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonu başında takımıza katılan Titi, Bursaspor forması altında Lig ve Kupa'da toplam 36 maça çıktı, 3.233 dakika sahada kalarak bir gol kaydetti. Titi'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra hem futbol hem de kişisel yaşantısında başarılar dileriz" denildi.