Bursaspor, Aziz Behich için takas düşünmüyor

BURSASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Erdinç Şahin

'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaranoyuncutransfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi.transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, Yeşil-Beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.