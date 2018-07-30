Bursaspor başkanından Adriana Lima gafı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

LİMA'LAR KARIŞTI

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Başkan Ali Ay’ın, genç oyuncunun sözleşme detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ‘Adriana Lima’ demesi tebessüme sebep oldu. Başkan Ay, ardından ‘Allano Lima’ diye düzelterek toplantıya devam etti.

Ali Ay, Allona Lima’nın kulübüne 350 bin avro kiralama bedeli verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin avro. Oyuncu ise 300 bin avro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20’si Bursaspor’a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin avro, ikinci yıl 540 bin avro, üçüncü yıl 600 bin avro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon avro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur."

"BURADA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Allona Lima, Bursaspor’a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bursaspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Bir yıllık bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bugün takım arkadaşlarımla buluşacağım. Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Allona Lima, kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

AA



