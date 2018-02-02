Bursaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

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İLK YARI SONA ERDİ. Bursaspor 2 - 1 Beşiktaş
45.DK:
GOL! Bursaspor ikinci golü buluyor. 2 - 1. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un içeri çıkarttığı topu Vida kesti. Yusuf, topu kornere çıkmadan arka direğe indirdi. Delarge, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
36.DK:
GOL! Bursaspor golü buluyor. 1 - 1. Yusuf, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direğe açılan topu Titi içeriye çevirdi. Negedo ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.
33.DK:
Sağ kanattan kullanılan taç atışında Badu'nun havalandırdığı topa Medel ve Yusuf birlikte yükseldi. Karşılaşmanın hakemi, Medel'in bu hava topu müdahelesinde Yusuf'a faul yaptığını tespit etti.
26.DK:
Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ama Bursaspor kendi alanında iyi kapanarak alan bırakmıyor.
21.DK:
Lens'in kaptığı topla Beşiktaş, Talisca ile atağa kalmak istedi. Shehu, Talisca'yı faulle durdurarak hızlı atağı kesti.
20.DK:
Sağ kanattan Barış'ın yaptığı ortada Stancu topu kontrol etmeye çalışırken Pepe araya girip kritik bir
müdahalede bulundu.
12.DK: GOL! Beşiktaş Adriano' yla öne geçiyor 1 - 0
Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe açılan top Quaresma'da kaldı. Quaresma yanına sokulan Negredo'yu topla buluşturdu. Negredo, arkadan bindiren Adriano'ya topu çıkarttı. Brezilyalı bek, sağ ayağıyla uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
6.DK:
Yusuf'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön çizgisine açılan topa Delarge gelişine yerden vurdu. Cılız gelen topu Fabri kolaylıkla kontrol etti.
2.DK:
Oğuzhan'ın sol kanada attığı uzun topa Lens hareketlendi. Barış araya girerek topu taca gönderdi.
1.DK:
Maç başladı.
Heri iki takıma da başarılar
Bursaspor'dan muhteşem koreografi
Bursasporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi koreografi
Bursaspor'un ilk 11'i:
Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, Stancu
Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo
ATIBA VE TOSIC KADRODA YOK
Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.
Beşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadı
BEŞİKTAŞ'IN KABUSU SOW
Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi.
Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.
Haber Merkezi