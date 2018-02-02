Bursaspor - Beşiktaş (Maç özeti)

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Bursaspor'dan muhteşem koreografi



ATIBA VE TOSIC KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadı

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU SOW

Haber Merkezi

GOL! Beşiktaş Negredo'yla golü buluyor. 2 - 2. Sol kanattan Caner'in ön direğe kestiği topa Negredo kafayı vurdu. Harun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti.Kembo'nun ceza sahası dışından sert plasesini fabri güçlükle çelmeyi başardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.Badu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aziz Behich'in sol çaprazdan vuruşunda Fabri gole izin vermedi.Quaresma köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Adriano'nun ortasında savunmadan seken topa Talisca gelişine sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.Pepe'nin ceza sahası ön çizgisine doğru havalandırdığı topu Negredo indirdi. Harun çıkıp topu kontrol etti.Beşiktaş gole yaklaşıyor. Adriano'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen'un kale ağzında yaptığı kafa vuruşunda, Harun Tekin ayaklarıyla güçlükle topu kornere çeliyor.Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Harun başarılı.Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan getirdiği topta Bursasporlu oyuncular dokunamıyor, top kaleci Fabri'de kaldıGOL! Bursaspor ikinci golü buluyor. 2 - 1. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un içeri çıkarttığı topu Vida kesti. Yusuf, topu kornere çıkmadan arka direğe indirdi. Delarge, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.GOL! Bursaspor golü buluyor. 1 - 1. Yusuf, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direğe açılan topu Titi içeriye çevirdi. Negedo ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.Sağ kanattan kullanılan taç atışında Badu'nun havalandırdığı topa Medel ve Yusuf birlikte yükseldi. Karşılaşmanın hakemi, Medel'in bu hava topu müdahelesinde Yusuf'a faul yaptığını tespit etti.Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ama Bursaspor kendi alanında iyi kapanarak alan bırakmıyor.Lens'in kaptığı topla Beşiktaş, Talisca ile atağa kalmak istedi. Shehu, Talisca'yı faulle durdurarak hızlı atağı kesti.Sağ kanattan Barış'ın yaptığı ortada Stancu topu kontrol etmeye çalışırken Pepe araya girip kritik birmüdahalede bulundu.Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe açılan top Quaresma'da kaldı. Quaresma yanına sokulan Negredo'yu topla buluşturdu. Negredo, arkadan bindiren Adriano'ya topu çıkarttı. Brezilyalı bek, sağ ayağıyla uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.Yusuf'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön çizgisine açılan topa Delarge gelişine yerden vurdu. Cılız gelen topu Fabri kolaylıkla kontrol etti.Oğuzhan'ın sol kanada attığı uzun topa Lens hareketlendi. Barış araya girerek topu taca gönderdi.Maç başladı.Heri iki takıma da başarılarHarun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, StancuFabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, NegredoSonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek.Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi.Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.