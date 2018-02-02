Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 36 puanla lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde 4. sırada bulanan Beşiktaş 20. haftanın açılış maçında zorlu Bursaspor deplasmanda. Bu zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu

Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Bursaspor'un ilk 11'i:

Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, Stancu

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo


ATIBA VE TOSIC KADRODA YOK


Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.

Beşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadıBeşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadı
 

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU SOW


Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi.

Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Emenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözler

Emenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözler
Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı

Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı
Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı
Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar

Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar
Riyad Mahrez’e ceza kapıda

Riyad Mahrez’e ceza kapıda
PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası

PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası
Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!

Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!
Van der Wiel resmen Toronto FC'de

Van der Wiel resmen Toronto FC'de
Göztepe, dünya basınında yer aldı

Göztepe, dünya basınında yer aldı
Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin zanlısı tutuklandı