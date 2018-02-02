Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu



ATIBA VE TOSIC KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadı

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU SOW

Haber Merkezi

Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, StancuFabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, NegredoSonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek.Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi.Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.