Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Bursaspor'un ilk 11'i:
Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, Stancu
Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo
ATIBA VE TOSIC KADRODA YOK
Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.
Beşiktaş'ta Atiba ve Tosic kadroya alınmadı
BEŞİKTAŞ'IN KABUSU SOW
Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi.
Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.
Haber Merkezi