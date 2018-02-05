Bursaspor’da çim sorununun nedeni yanlış ilaçlama

"YANLIŞ İLAÇLAMA SAHAYI YAKTI"

"MALATYASPOR MAÇINDA ZEMİN DÜZELECEK"

Erdinç Şahin

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş maçında, saha zemininin durumu hakkında yapılan yoğun eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunan Bursaspor Kulüp Müdürü Erhan Başoğlu, “Yapılan sözleşme gereği, sahanın yapımı ve bakımı ile ilgili tüm sorumluluk ve sarf malzemeleri bakım firmasına aittir. Bakım firması personeli direktör sıfatıyla stadyumumuzda görev yapmaktadır. Makine parkuru ve 2 saha bakım personeli ise tarafımızdan bakım firmasının direktiflerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Saha ısıtma sistemleri, hava şartlarının uygun olmasına rağmen, 2 aydır aralıksız çalıştırılmaktadır. Stadyum yapısından dolayı havalandırma sıkıntısı yaşanmaktadır ve bu da 10 adet büyük havalandırma cihazı ile çözümlenmiştir. Talep edildiği zaman ve talep istenilen alanlarda cihazlar çalıştırılmaktadır. Yapay gün ışığı cihazları, son 15 gündür 24 saatlik tam zamanlı olarak, öncesinde ise talep karşılığında istenilen alanlarda ve zaman diliminde çalıştırılmaktadır. Bursaspor Kulübü olarak zemin konusunda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmektedir" dedi.Saha bakımında kullanılacak olan gübrenin gereğinden fazla olarak yüzde 46 oranında azot içerdiğini bakım firmasına bildirdiklerini ifade eden Başoğlu, “Buna rağmen uygulamanın yapılması neticesinde sahanın büyük bir bölümünde çimlerde yanma meydana gelmiştir. Ayrıca zeminde bulunan karıncaların ilaçlanmasıyla alakalı bölgesel değil, sahanın tamamına uygulama yapılması gerektiği bakım firmasına iletildi. Çim köklerinin güçlenmesi için yeterli çalışmanın yapılmadığı tespit edildi. Sulama çalışmasının gereğinden fazla olmasından kaynaklanan yosunlaşma sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu tespitler üzerine bakım firmasıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, kulüp saha bakım sorumlumuz ile kendilerinden istenilen raporlar karşılaştırılarak sorunların aşılması için ortak yol bulunmaya çalışılmıştır” diye konuştu.Büyükşehir Belediye yetkilileri, stadyum yüklenici firma yetkilileri, saha bakım firma yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başoğlu, “Toplantı neticesinde saha bakım firmasının ek personel desteğiyle tohumlama, ilaçlama, gübreleme ve kumlama işlemleri yapılarak zemin düzeltme çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırılmıştır. 22 Ocak 2018 itibariyle çalışmalar başlamış olup, 15 Şubat 2018 tarihine kadar zeminde gereken tüm düzenlemelerin bitmiş olacağı saha bakım firması yetkilileri tarafından tarafımıza taahhüt edilmiştir. Mevsimsel olumsuzluklar nedeniyle yapılan ekim çalışmalarının ardından tohumlar, 2 Şubat 2018 tarihinde oynanan Beşiktaş müsabakasına kadar gelişme göstermemiştir. Gerekli çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmekte olup, zeminin 18 Şubat 2018’de oynanacak olan Yeni Malatyaspor müsabakasında tüm sorunları giderilmiş olarak maça hazır hale getirilmesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.