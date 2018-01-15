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Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Bursaspor, Deniz Yılmaz'ın sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Gurbetçi oyuncu ise Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı.

Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da Bilal Kısa'nın ardından ikinci ayrılık da resmileşti. Yeşil-Beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada Deniz Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Bursaspor'da 2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak bu sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncu, bu sezon yalnızca 4'ü lig ve 3'ü kupa olmak üzere 7 maçta forma giyebildi. 2015-16 sezonun devre arası transfer döneminde yeşil beyazlı ekibe katılan Deniz Yılmaz, bu süre zarfında Bursaspor'da 41 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asist gerçekleştirdi.

Deniz Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile prensipte anlaşma sağlarken, sözleşmenin ise yakın süreçte imzalanacağı öğrenildi.

 


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