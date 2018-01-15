Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Bilal Kısa
'nın ardından ikinci ayrılık da resmileşti. Yeşil-Beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada Deniz Yılmaz
ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Daha önce Bursaspor'da
2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak bu sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncu, bu sezon yalnızca 4'ü lig ve 3'ü kupa olmak üzere 7 maçta forma giyebildi. 2015-16 sezonun devre arası transfer döneminde yeşil beyazlı ekibe katılan Deniz Yılmaz, bu süre zarfında Bursaspor
'da 41 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asist gerçekleştirdi.
Deniz Yılmaz, Süper Lig
ekiplerinden Gençlerbirliği
ile prensipte anlaşma sağlarken, sözleşmenin ise yakın süreçte imzalanacağı öğrenildi.
Erdinç Şahin