Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Erdinç Şahin

'nın ardından ikinci ayrılık da resmileşti. Yeşil-Beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamadaile yolların ayrıldığını duyurdu.Daha önce2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak bu sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncu, bu sezon yalnızca 4'ü lig ve 3'ü kupa olmak üzere 7 maçta forma giyebildi. 2015-16 sezonun devre arası transfer döneminde yeşil beyazlı ekibe katılan Deniz Yılmaz, bu süre zarfında'da 41 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asist gerçekleştirdi.ekiplerindenile prensipte anlaşma sağlarken, sözleşmenin ise yakın süreçte imzalanacağı öğrenildi.