Bursaspor'da kriz! Futbolcular antrenmana çıkmak istemedi!

İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİLER

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

Yeşil-Beyazlı futbolcular, maddi sorunları sebep göstererekmaçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.maçı hazırlıkları kapsamında sabahantrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken,Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. Sahada yapılan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı futbolcuların salonda çalıştığı öğrenildi.