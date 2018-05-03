Bursaspor'da kriz! Futbolcular antrenmana çıkmak istemedi!

Yeşil-Beyazlı futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe
maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.
İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİLER
Bursaspor’un Fenerbahçe
maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da Özlüce Tesisleri'nde
antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor
Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. Sahada yapılan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı futbolcuların salonda çalıştığı öğrenildi.
Erdinç Şahin