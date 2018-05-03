Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursaspor'da kriz! Futbolcular antrenmana çıkmak istemedi!

Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hareketli saatler yaşanıyor.

Bursaspor'da kriz! Futbolcular antrenmana çıkmak istemedi!
Yeşil-Beyazlı futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.
 

İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİLER


Bursaspor’un Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da Özlüce Tesisleri'nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.
 

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR


Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. Sahada yapılan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı futbolcuların salonda çalıştığı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday