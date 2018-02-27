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Bursaspor’da Le Guen ile şimdilik yola devam

Bursaspor'da geleceği tartışılan teknik direktör Paul Le Guen için şimdilik yola devam kararı alındı.

Bursaspor’da Le Guen ile şimdilik yola devam
Spor Toto Süper Lig’de son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından zor günler geçiren Bursaspor’da teknik direktör Paul Le Guen eleştirilerin odağında yer aldı.

Yeşil-Beyazlı ekibin yönetimi ise Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri’nde toplanırken takımdaki son gelişmeleri masaya yatırdı. Yönetim Paul Le Guen ile şimdilik yola devam kararı alırken, özellikle Kayserispor maçının Fransız teknik adam için son şans olabileceği öğrenildi.

Ayrıca toplantıda takımdaki oyunculardan kadro dışı bırakma konusu da gündeme gelirken, kısa bir süre toplantıya katılan Le Guen’in de bu konudaki olumsuz düşüncesi sonrası herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmama kararı da alındığı öğrenildi. (DHA)


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