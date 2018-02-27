Bursaspor’da Le Guen ile şimdilik yola devam

Erdinç Şahin

’de son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından zor günler geçirenteknik direktöreleştirilerin odağında yer aldı.Yeşil-Beyazlı ekibin yönetimi isebaşkanlığındatoplanırken takımdaki son gelişmeleri masaya yatırdı.ile şimdilik yola devam kararı alırken, özellikle Kayserispor maçının Fransız teknik adam için son şans olabileceği öğrenildi.Ayrıca toplantıda takımdaki oyunculardan kadro dışı bırakma konusu da gündeme gelirken, kısa bir süre toplantıya katılan Le Guen’in de bu konudaki olumsuz düşüncesi sonrası herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmama kararı da alındığı öğrenildi. (DHA)