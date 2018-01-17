Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Erdinç Şahin

'na veda edengözünü yeniden lige çevirdi.Yeşil-Beyazlı ekip,18'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağımaçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Özlüce Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, teknik direktöryönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Dün Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından, içeride serbest çalışmalarına devam etti. Diğer oyuncular ise dar alanda pas çalışmasının devamında yine dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdüler.Moussa Sow da takımla birlikte çalışırken,maçında sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan Ertuğrul Ersoy, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları devam edenise antrenmana katılmadı.maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.