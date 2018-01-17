Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası
'na veda eden Bursaspor,
gözünü yeniden lige çevirdi.
Yeşil-Beyazlı ekip, Süper Lig'in
18'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Özlüce Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Paul Le Guen
yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Dün Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından, içeride serbest çalışmalarına devam etti. Diğer oyuncular ise dar alanda pas çalışmasının devamında yine dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdüler.
Moussa Sow da takımla birlikte çalışırken, Gençlerbirliği
maçında sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan Ertuğrul Ersoy, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Kofi Atta ve Emre Taşdemir
ise antrenmana katılmadı.
Bursaspor, Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Erdinç Şahin