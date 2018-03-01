Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor

Bursaspor
’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow
’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.
Yeşil-Beyazlı takımın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Moussa Sow, sol kasığındaki birinci derece adale sakatlığı sebebiyle ligde son 4 maçtır forma giyemiyordu.
Beşiktaş, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında görev alamayan Sow, Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Erdinç Şahin