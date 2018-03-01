Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor

Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.

Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor
Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.

Yeşil-Beyazlı takımın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Moussa Sow, sol kasığındaki birinci derece adale sakatlığı sebebiyle ligde son 4 maçtır forma giyemiyordu.

Beşiktaş, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında görev alamayan Sow, Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşte Ali Koç'un seçim listesi!

İşte Ali Koç'un seçim listesi!
Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek

Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek
Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor

Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor
Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında
Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın

Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın
Demba Ba: İnanmayanları susturacağım

Demba Ba: İnanmayanları susturacağım
2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok
Cenk Tosun’u sevindirecek haber!

Cenk Tosun’u sevindirecek haber!
İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus
Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray'a müjdeli haber!
Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…

Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…