Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı

BATALLA GERİ DÖNDÜ

Erdinç Şahin

'de'a mağlup olan Bursaspor, 22'nci haftada sahasında karşılaşacağımaçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Özlüce Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör, oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular düz koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunankondisyonereşliğinde çalıştı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla ise bugün takımla çalıştı. Ligin 18'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu, bu süre zarfında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarını kaçırdı. Batalla'nın, Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.Bursasporyarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.