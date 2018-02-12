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Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı

Bursaspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla, sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
 

Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan Bursaspor, 22'nci haftada sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Özlüce Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.
 

BATALLA GERİ DÖNDÜ


Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular düz koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalıştı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla ise bugün takımla çalıştı. Ligin 18'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu, bu süre zarfında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarını kaçırdı. Batalla'nın, Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bursasporyarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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