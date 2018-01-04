Bursaspor'da takımdan ayrılacak oyuncular netleşti

Süper Lig
'in iknci yarısına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla birlikte Antalya
kampında başlayacak olan Bursaspor'da
takımdan ayrılacak isimler netleşti.
Yeşil-Beyazlı ekibin Antalya
kampına takımdan ayrılması gündemde olan Merter Yüce, İsmail Konuk, Deniz Yılmaz ve Bilal Kısa
dahil edilmedi. Ayrıca genç futbolcular Yusuf Abdullah ile Paschal Okoli de kampa getirilmedi.
JORQUERA ABD YOLCUSU
Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Cristobal Jorquera
da kampa dahil edilmezken, takımdan ayrılacak. ABD'nin MLS
takımlarından Real Salt Lake
ile görüşme halinde olan Şilili oyuncunun anlaşma sağlaması bekleniyor. 2015-16 sezonunun yazında Bursa'ya
gelen Jorquera, Bursaspor'da
77 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 11 asist kaydetti.
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Erdinç Şahin