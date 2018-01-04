Bursaspor'da takımdan ayrılacak oyuncular netleşti

JORQUERA ABD YOLCUSU

Erdinç Şahin

'in iknci yarısına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla birliktekampında başlayacak olantakımdan ayrılacak isimler netleşti.Yeşil-Beyazlı ekibinkampına takımdan ayrılması gündemde olandahil edilmedi. Ayrıca genç futbolcular Yusuf Abdullah ile Paschal Okoli de kampa getirilmedi.Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusuda kampa dahil edilmezken, takımdan ayrılacak.takımlarındanile görüşme halinde olan Şilili oyuncunun anlaşma sağlaması bekleniyor. 2015-16 sezonunun yazındagelen77 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 11 asist kaydetti.