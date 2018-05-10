Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Özlüce Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5’e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı süren Jires Kembo’nun tedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanan Moussa Sow, Pablo Martin Batalla ve Ertuğrul Ersoy takımla çalıştı.

Bu arada, yeşil-beyazlılarda 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz, 17 yaş altı takımından Abdülkadir Çelik ve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Carlos Carvalhal yine yolcu!

Carlos Carvalhal yine yolcu!
Dortmund Thomas Delaney'i bitiriyor

Dortmund Thomas Delaney'i bitiriyor
Wayne Rooney'nin yeni adresi belli oldu!

Wayne Rooney'nin yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık

Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık
Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’

Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’
Fırat Aydınus yarın VAR hakemi olacak

Fırat Aydınus yarın VAR hakemi olacak
Ali Koç’tan flaş açıklamalar! ‘Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek’

Ali Koç’tan flaş açıklamalar! ‘Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek’
Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti

Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti
Silahla vurdu, araya girenlere ise tokat attı

Silahla vurdu, araya girenlere ise tokat attı
Manchester City rekor kırdı

Manchester City rekor kırdı
Sadettin Saran:

Sadettin Saran: "Seçimlerde Ali Koç’u destekliyorum"