Bursaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Erdinç Şahin

Özlüce Tesisleri’nde, teknik direktörgözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan, 5’e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı sürentedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanantakımla çalıştı.Bu arada, yeşil-beyazlılarda 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz, 17 yaş altı takımındanve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.AA