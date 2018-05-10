Bursaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Er
gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 5’e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı süren Jires Kembo’nun
tedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanan Moussa Sow, Pablo Martin Batalla ve Ertuğrul Ersoy
takımla çalıştı.
Bu arada, yeşil-beyazlılarda 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz, 17 yaş altı takımından Abdülkadir Çelik
ve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
AA
Erdinç Şahin