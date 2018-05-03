Bursaspor'dan Fernandao bombası!

"BİR SENE DAHA DEVAM ETMESİNİ İSTERİM"

"BU MAÇLAR BELİRLEYECEK"

MİLLİ BAŞARIYA GÖZYAŞI

Erdinç Şahin

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilyalı golcü için vatandaşıaracılığıyla transfer teklifinde bulunulduğuna dair bazı haberlerin yer aldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti.daha önce de gündemlerine geldiğini ancak’nin bu oyuncuyu bırakmak istemediğini aktaran Ay, "Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz.tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe’nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir." dedi.Ay, sezon sonu sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesi Arjantin’e döneceğini açıklayan takım kaptanı’yı da bırakmak istemediklerini vurguladı.Teknik direktörde Batalla ile gelecek sene takımda kalması için bir görüşme yapacağını söyleyen Ay, "Ben de en az bir sene oynamasını istiyorum. Gönlümden o geçiyor ama bunun kararını verecek olan Pablo’nun kendisi. Tekrar görüşürüz. Hoca da görüşür, ben de görüşürüm.’nın kararını değiştirmeye çalışacağız. Olur veya olmaz şimdi bir şey söyleyemeyiz. Bir sene daha devam etmesini isterim." diye konuştu.Ay, ligde üst üstevekarşısında aldıkları mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.Son iki maçı kaybettiklerinden dolayı bu hafta sahalarında yapacaklarıkarşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Ay, şöyle devam etti:"Muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Ondan sonra 6 maç oynayacağız. 4’ü içeride, 2’si dışarıda. Bu karşılaşmalar, takımımızın yerini belirleyecek. Taraftarlarımıza tekrar sesleniyorum; takımlarını yalnız bırakmasınlar. Aslında futbolcularımızmaçında çok iyi bir oyun çıkardı. Son 20-25 dakika performans düşüklüğü yaşadık. Kondisyondan kaynaklanan bir düşüştü. Bu da sonradan gelen oyuncuların daha hazır olmamalarından kaynaklandı. 2 haftadan beri zaten hocamız onlarla daha fazla ilgileniyor, çalışıyor. İnşallah Osmanlıspor maçında tam performansla sahaya çıkarız ve oynarız."Ay, transfer döneminde eksik mevkilere oyuncu takviyesi yaptıklarını, bu kapsamda 8 futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini anlattı.Takıma bakıldığında bir alternatif sağ bek ve bir santrfor eksikliğini hissettiklerini belirten Ay, "Bence bir alternatif sağ bek almamız lazımdı. Bir de santrfor mevkisine bir oyuncu. Hocamızla da görüştük ama takımda 4 tane santrforumuz vardı. Hocamızla beraber oturduk, konuştuk ve ’Devre arasına kadar bu şekilde gidelim, sonrasında gerekli çalışmaları yaparız’ diye düşündük. Devre arası için benim düşüncem bir santrfor ve bir sağ bek için çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.Kulüp başkanı’da oynanan final maçında İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nı da kutladı.Karşılaşmayı izlediğini ve maçın ardından futbolcuların yaptığı açıklamaların kendisini ağlattığını ifade eden Ay, "Bu başarı bilhassa A Milli Takımı oyuncularımıza örnek teşkil etmesi lazım. Maçların ayakla değil gönülle oynanması gerektiğini ve ne kadar duygulu, hırslı oynadıklarını gördük. Neticede burada bayrağımız, ülkemiz, milli marşımız var. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah A Milli Takımı’na da örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.AA