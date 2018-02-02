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Bursaspor'dan muhteşem koreografi

Bursaspor, taraftarları Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye haritalı ve şehrin simgeleyen figürlerin yer aldığı koreografi yaparak görsel şölen oluşturdu

02 Şubat 2018, Cuma 20:31
Bursaspor'dan muhteşem koreografi
Yeşil-beyazlı takım Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan toplayan Bursaspor, 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı ekip ise, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Her iki ekipte müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bursaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)Bursaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)


YEŞİL-BEYAZLILAR 9 MAÇTIR RAKİBİNİ YENEMİYOR


Bursaspor, ligde Beşiktaş’a karşı son zamanlarda galip gelemiyor. En son 2012-2013 sezonunda rakibini 3-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 9 maçtır rakibine diş geçiremiyor. Bu müsabakaların tamamında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.


HER İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK


Karşılaşma öncesinde her iki takımda da sakatlık ve cezalılardan dolayı eksik futbolcuların çokluğu göze çarptı. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pablo Batalla, Musa Sow, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım, Kubilay Kanatsızkuş ve cezalı Mikel Agu bu müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda ise, sakatlığı bulunan Atiba, Dusko Tosic ile cezalı Ryan Babel bu maçta oynamayacak. Bursaspor’un yeni transferi John Bostock karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Beşiktaş’ta ise, Vagner Love yedek kulübesinde olacak.


TRİBÜNLER DOLDU


Yeşil-beyazlı taraftarlar Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan önce tribünlerde yerini alan taraftarlar takımlarına müthiş destek veriyor.

Ayrıca karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar yumruk şov yaptırdı. Güvenlik sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakada tribünlerde yer almadı. Misafir takımın bulunduğu tribün boş bırakıldı.


KOREOGRAFİ ŞOV


Yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde tribünlerde koreografi şov yaptı. Maraton bayrağında dev Türkiye haritası ortasında ay ve yıldızın olduğu koreografi yapıldı.

Teksas bulunduğu kale arkasında ise, kartonlar ve bayraklarla Bursa yazılı koreografi yazılırken, üst tarafında ise şehri simgeleyen figürlerin yer aldığı pankart açıldı. Bu koreografinin altında, ’destanlar yazılmış memleketime’ pankartı açıldı.


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