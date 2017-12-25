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Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

Bursaspor’da Serdar Aziz’in Galatasaray’a transferi karşılığında kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Furkan Özçal ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırdı
Bursaspor’da geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Galatasaray’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor’a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.
 

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ 


Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor’dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Mesut Alan / BURSA (İHA)
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