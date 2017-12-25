Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

Erdinç Şahin

’da geçen sezon başında’a transfer olan’in karşılığındaveile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardındantransfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihindeile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor’dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.Mesut Alan / BURSA (İHA)