Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay: Sow fedakarlık yaptı

"İSTEDİĞİMİZ ŞARTLAR GERÇEKLEŞİRSE TRANSFER OLUR"

"SOW YILLIK 4.2 MİLYON EURO ALIYORDU"

"MERTER TAKIMDA YER ALAMAYACAK"

Erdinç Şahin

transferlere ve kulübün son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Öncelikle yeni transferile detayları paylaşan2 ay önceile yaptığımız toplantıda, listesinde’nun ismini takip etmemiz için vermişti. En son bir araya geldiğimizde, kararlaştırdık ve teklif yaptık. Kulübüyle de sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmıştı. 400 bin euro istediler, veremeyeceğimizi söyledik. Sonrasında 200 bin Euro’ya anlaştık ve Shehu bize katıldı” dedi.ile görüştüklerini belirten, “transferinden önce 1 transfer daha yapmamız gerektiğini biliyorduk. Le Guen, Shehu transferiyle mutlu bir şekilde takıma daha fazla konsantre olacağını söyledi. Hatta bizim önerdiğimiz birkaç oyuncu için biraz beklemekte fayda var dedi. Transfer hocamız onay verirse yönetim olarak istediğimiz şartlar da gerçekleşirse olur, onun dışında mümkün değil” diye konuştu.Bursaspor kaptanıile de kısa bir görüşme yaptığını belirten Hasan Parlakay, “Batalla’nın hayalleri var, kendi mahallemde, kendi arkadaşlarımda amatör bir takımda keyifle top oynamak istiyorum dedi. Bunu yeniden uzun olarak konuşacağız” dedi.’a gelişinde fedakarlık yaptığını belirten, “Sow’a 6 ay için 800 bin Euro ödeyeceğiz. Yıllık 4.2 milyon Euro para kazanıyordu, kulübüne kiralama bedeli vermedik. Sow’a bu ücretini 5 aylık bir ödeme planıyla ödeyeceğiz. Gheorghe Grozav da kendisini ispat etmek isteyen bir çocuk, bize geldiğinde serbest kalacağını söylediler. Le Guen ile görüştük, önceden Grozav ile bir görüşme yapmıştık. Hocamız, Mircea Lucescu’ya Grozav’ı sordu, o da çok yararlı oyuncu olduğunu söyledi. Tüm doneler toplandıktan sonra bize katıldı. 6 ay + 2 yıllık bir sözleşme yaptık. Bu sezon için 275 bin Euro, opsiyonu kullandığımız takdirde sonraki sezon 550 bin Euro ve ondan sonraki sezon için de 575 bin Euro’luk bir anlaşmamız olacak” ifadelerini kullandı.Bursaspor’da takımdan ayrılması gündemde olanile ilgili de konuşan, “Gitmeme sebebi tamamen kendisi. Antalya kampındayken kulübü federasyona şikayet etti, görüşmelerimizde bunu menajerinin yaptığını Bursaspor ile arasında bu şeylerin problem olmayacağını söyledi ama problem yaptı. Kendisi şu an Vakıfköy’de çalışıyor. Merter’in 150 bin TL alacağı var, Merter muhtemelen önümüzdeki aylarda da takımda yer alamayacak” açıklamasını yaptı.