Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi 76. dakikada Stancu'nun attığı golle Bursaspor 1-0 kazandı

Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)
Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Bursaspor, Kayserispor’u konuk etti. Ligde 9 haftadır galip gelemeyen ve gittikçe tehlike hattına yaklaşan Bursaspor, ilk 4 sırayı paylaşan İstanbul temsilcilerini takip eden ve 5’incilik koltuğunu kaptırmak istemeyen Kayserispor’la bir araya geldi.

Ev sahibi 76’da Stancu’nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve kötü gidişe nokta koymuş oldu.


BURSASPOR 9 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI


Bursaspor bu galibiyetle puanını 30’a yükseltti ve kümede kalma yarışında rahat bir nefes almış oldu. Kayserispor ise maç fazlasıyla 38 puanla 5. sırada kaldı. Bursaspor 9 maç sonra ilk kez kazanırken Kayserispor deplasmanda üst üste ikinci kez kaybetti.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Wesley Sneijder'den açıklamalar

Wesley Sneijder'den açıklamalar
Quaresma'ya ağır ceza kapıda

Quaresma'ya ağır ceza kapıda
Jackson Martinez'in Çin macerası bitti

Jackson Martinez'in Çin macerası bitti
Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber (Kenan Sofuoğlu kimdir?)

Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber (Kenan Sofuoğlu kimdir?)
Quaresma, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Quaresma, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama

Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama
Okan Buruk'un bir maçlık cezası onandı

Okan Buruk'un bir maçlık cezası onandı
‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Alisa Manyonok

‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Alisa Manyonok

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da
Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı

Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı
Neymar, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Neymar, Dünya Kupası'nı kaçırabilir