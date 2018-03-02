Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Bursaspor, Kayserispor’u konuk etti. Ligde 9 haftadır galip gelemeyen ve gittikçe tehlike hattına yaklaşan Bursaspor, ilk 4 sırayı paylaşan İstanbul temsilcilerini takip eden ve 5’incilik koltuğunu kaptırmak istemeyen Kayserispor’la bir araya geldi.
Ev sahibi 76’da Stancu’nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve kötü gidişe nokta koymuş oldu.
BURSASPOR 9 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI
Bursaspor bu galibiyetle puanını 30’a yükseltti ve kümede kalma yarışında rahat bir nefes almış oldu. Kayserispor ise maç fazlasıyla 38 puanla 5. sırada kaldı. Bursaspor 9 maç sonra ilk kez kazanırken Kayserispor deplasmanda üst üste ikinci kez kaybetti.
Haber Merkezi