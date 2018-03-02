Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)



BURSASPOR 9 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Bursaspor, Kayserispor’u konuk etti. Ligde 9 haftadır galip gelemeyen ve gittikçe tehlike hattına yaklaşan Bursaspor, ilk 4 sırayı paylaşan İstanbul temsilcilerini takip eden ve 5’incilik koltuğunu kaptırmak istemeyen Kayserispor’la bir araya geldi.Ev sahibi 76’da Stancu’nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve kötü gidişe nokta koymuş oldu.Bursaspor bu galibiyetle puanını 30’a yükseltti ve kümede kalma yarışında rahat bir nefes almış oldu. Kayserispor ise maç fazlasıyla 38 puanla 5. sırada kaldı. Bursaspor 9 maç sonra ilk kez kazanırken Kayserispor deplasmanda üst üste ikinci kez kaybetti.