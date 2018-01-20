Bursaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek

KONUK EKİBİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

BURSASPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

GÖZLER GOLCÜLERDE

HER İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Erdinç Şahin

Hakem Bülent Yıldırım’ın yönettiği toplam 34 maçta Bursaspor; 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Medipol Başakşehir ise Bülent Yıldırım’ın yönettiği 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yıldırım, her iki takımın karşılaştığı 2 maçı yönetirken İstanbul’da oynanan 2011-12 ve 2014-15 sezonundaki lig maçları golsüz eşitlikler ile sonuçlandı.2 takım Süper Lig’de şu ana dek 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8’ini Medipol Başakşehir kazanırken, Bursaspor ise 7 kez sahadan galip ayrıldı. 6 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Bursa’da oynanan 10 lig maçına bakıldığında ise yeşil beyazlı ekibin rakibine galibiyetlerde 5’e 2 üstünlük sağladığı görülüyor. Geride kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Bursaspor ile Medipol Başakşehir arasında son oynanan maçlarda ise İstanbul ekibinin üstünlüğü göze çarpıyor. Son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir, bu maçlarda da kalesini gole kapatmayı başardı. Bursaspor ise İstanbul ekibi karşısındaki son galibiyetini 2014-15 sezonunda Bursa’da oynana lig maçında 4-1’lik skor ile almıştı. Ayrıca Bursaspor, evindeki son 7 maçında da İstanbul ekibine karşı kalesini gole kapatamadı.Ligin ilk yarısında ceza sahası dışından 5 gol kaydeden Bursaspor, bu alanda ligde lider konumda yer alırken, özellikle savunma oyuncusu Aziz Behich, attığı 5 golle de ligin en fazla rakip fileleri havalandıran savunmacısı oldu. Medipol Başakşehir’de ise gol yükünü Emmanuel Adebayor çekerken, tecrübeli oyuncunun 8 golü bulunuyor. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Moussa Sow’un ise ligdeki son 16 şutunun 13’ü golle sonuçlandı.Bursaspor’da bu maç öncesinde Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir’in sakatlığı bulunuyor. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Moussa Sow’u bu maça hazırlarken, ilk 11’de şans verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde sakatlık yaşayan Ertuğrul Ersoy’un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Medipol Başakşehir’de ise Eljero Elija’nın sakatlığı bulunurken, cezalı olan Kerim Frei da bu maçta forma giyemeyecek.