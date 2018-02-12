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Bursaspor taraftarları Manisa’da kahveyi bastı! Amcalardan sandalyeli savunma…

Bursasporlu taraftarların Akhisar'da girdiği kahvede yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından şehirde kahveyi basan Bursaspor taraftarları 'amcaların' sandalyeli savunması ile karşılaştı

Bursaspor taraftarları Manisa’da kahveyi bastı! Amcalardan sandalyeli savunma…
Spor Toto Süper Lig 21'inci haftasında oynanan Akhisarspor – Bursaspor maçının ardından iki takımın taraftarları birbirine girdi… Manisa ekibinin 1-0 galip geldiği mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
 

BURSASPOR TARAFTARI KAHVE BASTI


Maçın ardından şehirde bir kahveyi basan Bursaspor taraftarları ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kahvedekiler sandalyelerle o taraftarlara karşılık verdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Bursaspor taraftarları olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

İşte o görüntüler:


 

OTOBÜSTEN İNENLER CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ


Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.

Polislerin kavgayı durdurmasının ardından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.

Kahvenin olaylardan sonra son hali...


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