Bursaspor taraftarları Manisa’da kahveyi bastı! Amcalardan sandalyeli savunma…

BURSASPOR TARAFTARI KAHVE BASTI

OTOBÜSTEN İNENLER CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Erdinç Şahin

inci haftasında oynananmaçının ardından iki takımın taraftarları birbirine girdi… Manisa ekibinin 1-0 galip geldiği mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.Maçın ardından şehirde bir kahveyi basan Bursaspor taraftarları ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kahvedekiler sandalyelerle o taraftarlara karşılık verdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Bursaspor taraftarları olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.Polislerin kavgayı durdurmasının ardından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.