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Bursaspor'un prensipte anlaştığı Grozav, Bursa'ya geldi

Bursaspor, prensip anlaşmasına vardığı Gheorghe Grazov, Bursa'ya geldi.

Bursaspor'un prensipte anlaştığı Grozav, Bursa'ya geldi
Bursaspor Kulübü, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Gheorghe Grazov ile prensipte anlaşma sağlarken, Rumen oyuncu sözleşmenin detaylarını görüşmek üzere Bursa'ya geldi.

Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri'ne geçen Grozav, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile sözleşmenin detaylarını görüştü. Grozav ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalanması planlanırken aynı zamanda sözleşmeye de 2 yıllık opsiyon maddesi konulacak.

Yeşil beyazlı kulübün ise transferi yakın süreç içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.


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