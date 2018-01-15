Bursaspor'un prensipte anlaştığı Grozav, Bursa'ya geldi

Erdinç Şahin

Kulübü,ile sözleşmesini feshedenile prensipte anlaşma sağlarken, Rumen oyuncu sözleşmenin detaylarını görüşmek üzere Bursa'ya geldi.Öğle saatlerindeile sözleşmenin detaylarını görüştü. Grozav ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalanması planlanırken aynı zamanda sözleşmeye de 2 yıllık opsiyon maddesi konulacak.Yeşil beyazlı kulübün ise transferi yakın süreç içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.