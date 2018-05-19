Süper Lig'de 2 sezondur bekleneni veremeyen Bursaspor, takımın başına Sloven hoca Srecko Katanec'i getirmek istiyor.

2013 yılından beri Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran Katanec'in menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, tecrübeli teknik adama teklifini yaptı.Katanec'in özellikle Slovenya Milli Takımı'nda sergilediği performans ve başarısı Bursaspor Yönetimi'nin almış olduğu bu kararda önemli rol oynadığı öğrenildi. Srecko Katanec ile anlaşılması durumunda Bursaspor'u mali açıdan zorlamayacağı da ifade edildi.

Srecko Katanec kimdir?

Srecko Katanec, futbolculuk döneminde orta saha pozisyonunda görev yapmış Sloven millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 1981 yılında Olimpija kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb, Partizan, VfB Stuttgart ve Sampdoria kulüplerinde oynadı.Teknik Direktörlüğe ise Slovenya U-21 takımıyla başladı. Daha sonra ise sarısyla Gorica, Slovenya Milli Takımı, Olympiacos, Makedonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni çalıştırdı. 2013 yılından beri Slovenya Milli Takımı'nı çalıştırıyor.



