Camiadan sabırlı olması dileğini yineleyen başkan Ali Ay, MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğine değinerek, "Bizde yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.

ETO'O HABERLERİ ASILSIZ

Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran ve Bursaspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto'o için de Bursaspor Başkanı Ay, " Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro'yu bu futbolcuya vermem" diye konuştu