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Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor

Bursasporlu futbolcular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe maçı öncesi dün olduğu gibi bugün de antrenmana çıkmadı.
 

Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor
Bursasporlu futbolcular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe maçı öncesi dün olduğu gibi bugün de antrenmana çıkmadı.

Kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyunculara ödeme yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 
 
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, kriz sürüyor. Paralarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmama kararı alan Bursasporlu futbolcular, kondisyon salonunda çalışmışlardı.
 
Bugün de sabah 10.00’da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan oyuncular, yine kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor yönetiminin 4 aylık alacakları bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. 


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