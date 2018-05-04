Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor

Erdinç Şahin

futbolcular, paralarının ödenmediği gerekçesiylemaçı öncesi dün olduğu gibi bugün de antrenmana çıkmadı.Kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyunculara ödeme yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.32. haftasında deplasmandaile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, kriz sürüyor. Paralarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmama kararı alanfutbolcular, kondisyon salonunda çalışmışlardı.Bugün de sabah 10.00’da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan oyuncular, yine kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor yönetiminin 4 aylık alacakları bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.