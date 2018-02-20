Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bursasporlu oyuncular Galatasaray maçı için kenetlendi

Alınan kötü sonuçların ardından Bursasporlu oyuncular, kendi aralarında antrenman öncesi toplantı yaparak kenetlendi.
 

Bursasporlu oyuncular Galatasaray maçı için kenetlendi
Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. 

Özlüce Tesisleri’nde toplanan yeşil beyazlı ekip, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu oyuncular, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım’ın tedavisi sürerken, Moussa Sow ise salondaki çalışmasının ardından takımdan ayrı sahada çalışma gerçekleştirdi. Belinde ağrıları bulunan Josua John ise, tedbir amaçlı dinlendirildi. John’un yarınki antrenmanda yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan Bursaspor’da teknik direktör Paul Le Guen, antrenmandan yarım saat önce sahada yer alırken, futbolcular ise kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray maçı öncesinde kenetlenen yeşil beyazlı oyuncular, antrenmana da 20 dakika geç çıktı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…

İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…
Son dakika - Abdullah Yılmaz'a 4 ay ceza geldi

Son dakika - Abdullah Yılmaz'a 4 ay ceza geldi
Galatasaray'dan flaş Gomis açıklaması

Galatasaray'dan flaş Gomis açıklaması
Anadolu Efes’te Zoran Dragic sezonu kapattı

Anadolu Efes’te Zoran Dragic sezonu kapattı
Evkur Yeni Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı
İşte Fenerbahçe'nin 'Kocaman' transferi

İşte Fenerbahçe'nin 'Kocaman' transferi
Karşıyaka'ya gençlik aşısı

Karşıyaka'ya gençlik aşısı
Göztepe'den en kötü performans

Göztepe'den en kötü performans
Vincent Janssen’in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama!

Vincent Janssen’in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama!
Aykut Kocaman, şampiyonluğun şifresini verdi

Aykut Kocaman, şampiyonluğun şifresini verdi
Gheorghe Hagi'de son dakika!

Gheorghe Hagi'de son dakika!