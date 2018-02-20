Bursasporlu oyuncular Galatasaray maçı için kenetlendi

Erdinç Şahin

deplasmandaile karşılaşacak olanbu maçın hazırlıklarına devam etti.toplanan yeşil beyazlı ekip, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu oyuncular, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.Sakatlıkları devam eden’ın tedavisi sürerken,ise salondaki çalışmasının ardından takımdan ayrı sahada çalışma gerçekleştirdi. Belinde ağrıları bulunanise, tedbir amaçlı dinlendirildi. John’un yarınki antrenmanda yer alacağı öğrenildi.Öte yandan, antrenmandan yarım saat önce sahada yer alırken, futbolcular ise kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray maçı öncesinde kenetlenen yeşil beyazlı oyuncular, antrenmana da 20 dakika geç çıktı.