A Spor'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli hoca 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.





SAMET AYBABA KİMDİR

Samet Aybaba 5 Eylül 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. Futbola 1975 senesinde İskenderunspor'da defans oyuncusu olarak başlayan Aybaba, 1977 senesine kadar 36 maça çıktı ve mevkisi gereği fazla gol bulamadı. (1 gol) 1977 senesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 1988 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırana dek burada oynayan Aybaba, bu zaman zarfında 334 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası şampiyonluğu yaşadı.

1988 senesinde jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1990-91: Ankaragücü

1993-94: Kayserispor

1994-95: Adana Demirspor

1996-97: Kayserispor

1997-99: Ankaragücü

1999-00: Vanspor

2000-01: Gençlerbirliği

2001-02: Gaziantepspor

2002-2004: Trabzonspor

2004-05: Ankaraspor

2006-07: Gaziantepspor

2007-07: Çaykur Rizespor

2007-08: Bursaspor

2008-09: Gençlerbirliği

2010-11: Bucaspor

2012-13: Beşiktaş

2013-14: Antalyaspor

2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)

Teknik Direktör Olarak Kazandığı Başarılar:

Türkiye Kupası

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Başbakanlık Kupası

MKE Ankaragücü

TSYD Kupası

MKE Ankaragücü

Adana Demirspor

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Trabzonspor

Ankaraspor

Ankaraspor

Gençlerbirliği