Bursaspor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba
Bursaspor, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi
A Spor'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli hoca 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SAMET AYBABA KİMDİR
Samet Aybaba 5 Eylül 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. Futbola 1975 senesinde İskenderunspor'da defans oyuncusu olarak başlayan Aybaba, 1977 senesine kadar 36 maça çıktı ve mevkisi gereği fazla gol bulamadı. (1 gol) 1977 senesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 1988 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırana dek burada oynayan Aybaba, bu zaman zarfında 334 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı.
Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1988 senesinde jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1990-91: Ankaragücü
1993-94: Kayserispor
1994-95: Adana Demirspor
1996-97: Kayserispor
1997-99: Ankaragücü
1999-00: Vanspor
2000-01: Gençlerbirliği
2001-02: Gaziantepspor
2002-2004: Trabzonspor
2004-05: Ankaraspor
2006-07: Gaziantepspor
2007-07: Çaykur Rizespor
2007-08: Bursaspor
2008-09: Gençlerbirliği
2010-11: Bucaspor
2012-13: Beşiktaş
2013-14: Antalyaspor
2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)
Teknik Direktör Olarak Kazandığı Başarılar:
Türkiye Kupası
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Başbakanlık Kupası
MKE Ankaragücü
TSYD Kupası
MKE Ankaragücü
Adana Demirspor
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Trabzonspor
Ankaraspor
Ankaraspor
Gençlerbirliği