Burseya'da dikkat çeken peç detayı

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Son dakika: Afrin komutanı korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda

Afrin'e harekat planı hazır: Afrin harekatını Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek

İdil Janet Demiray

'nın önceki gün'nin kontrolündeki'nı ele geçirmesinden sonra, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken 4.Komando Taburu'ndan bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti. Çünkü bu 'peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu. 2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği YPG'nin peçini takmış ve tartışmalara neden olmuştu. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmış.(Milliyet)