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Burseya'da dikkat çeken peç detayı

Burseya Dağı'nı ziyaret eden Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir komandonun sol omzunda ÖSO'nun bayrağının yer aldığı peç dikkat çekti.

30 Ocak 2018, Salı 08:01
Burseya'da dikkat çeken peç detayı
TSK'nın önceki gün YPG'nin kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra 2.Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
 

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU


Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken 4.Komando Taburu'ndan bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti. Çünkü bu 'peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu. 2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği YPG'nin peçini takmış ve tartışmalara neden olmuştu. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmış.

(Milliyet)

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