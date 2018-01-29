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Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekâtın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 oldu. 
 

Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi
PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti.


8 KİLOMETRELİK ALANI KUŞ BAKIŞI GÖRECEK


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Burseye Dağı’nda üs bölgesi oluşturuyor. YPG'li teröristlerden alınan Burseya Dağı'na 8 tank ve 12 zırhlı araç gönderildi. İnşaa edilen kule, dağın çevresinde sekiz kilometrelik alanı kuş bakışı görecek.


ÇATIŞMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.




Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)
Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vurulduBurseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu



 


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