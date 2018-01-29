Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi



8 KİLOMETRELİK ALANI KUŞ BAKIŞI GÖRECEK



ÇATIŞMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)

Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu

Gizem Yetil

PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Burseye Dağı’nda üs bölgesi oluşturuyor. YPG'li teröristlerden alınan'na 8 tank ve 12 zırhlı araç gönderildi. İnşaa edilen kule, dağın çevresinde sekiz kilometrelik alanı kuş bakışı görecek.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.