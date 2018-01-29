Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu



BAZI TERÖRİSTLER ETKİSİ HALE GETİRİLDİ

Son dakika: Afrin komutanı korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda

Gizem Yetil

terör örgütü kontrolündeki, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı’nda üs bölgesi oluşturuyor.Zırhlı araçtan vurulan teröristlerin sığındığı Burseya Dağı'ndaki mevzilerin yerle bir edildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hedeflerin tam isabetle ateş altına alındığı ve bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.