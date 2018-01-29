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Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün. Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'ndaki mevzilerin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu
PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı’nda üs bölgesi oluşturuyor.


BAZI TERÖRİSTLER ETKİSİ HALE GETİRİLDİ


Zırhlı araçtan vurulan teröristlerin sığındığı Burseya Dağı'ndaki mevzilerin yerle bir edildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hedeflerin tam isabetle ateş altına alındığı ve bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



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