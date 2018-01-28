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Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Burseya Dağı'ndaki sığınak ve mevzilerde terör örgütü PYD/PKK'ya ait çok miktarda uyuşturucu hap bulundu

28 Ocak 2018, Pazar 23:23
Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı
Bugün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu ile yaklaşık dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı. Operasyon sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. 

Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.


ÖRGÜTÜN GELİR KAYNAĞI


Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'a ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor. 

AA

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