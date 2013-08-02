Buruk sevinç

İzmir’de, ameliyat sırasında ensesinde iki iğne ucu unutulan belediye işçisi Salih Aktaş, Sağlık Bakanlığı’na açtığı davada 10 bin TL manevi tazminat kazandı. Ameliyata giren doktorlar aleyhine açtığı davada önce 8 bin TL kazanan, ardından kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine 19 bin 250 TL geri ödemesine karar verilince şoke olan Aktaş, “İlk davada önce kazandım, ardından çıkan kararla neye uğradığımı şaşırdım. Sağlık Bakanlığı’na açtığım ikinci davada verilen tazminat, ilk davada çıkan geri ödemeye bile yetmiyor. Mağdurum, yardım istiyorum” dedi.



Gaziemir Belediyesi’nde çalışan, evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Salih Aktaş, 2007 yılında, şiddetli baş ağrılarının bir türlü geçmemesi üzerine İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Aktaş’ın muayene ve titkikleri sonucu, omurilik bölgesindeki damarlardan birinin tıkalı olduğu saptanınca ameliyata alındı. Müdahalenin ardından taburcu olan Aktaş, bir hafta sonra duş alırken dikişlerinin açıldığını farketti. Hastaneye giden Aktaş’ın ensesindeki iltihap temizlenerek tekrar dikiş atıldı. Buna rağmen acıları dinmeyen Aktaş, özel bir sağlık merkezine gidip beyin tomografisi çektirdi. Aktaş’ın ensesine yakın yerde metal uçlu cisimler saptandı.



CEZA DAVASI AÇAMADI



Durumdan şüphelenen Aktaş’ın gittiği Alsancak Devlet Hastanesi’nde çektirdiği röntgen filmlerinde, ensesinde iki iğne ucunun unutulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Aktaş, operasyonu gerçekleştiren 4 doktorun cezalandırılması için İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme, Salih Aktaş’ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlar F.D.Ö., K.U., T.G. ve Ü.K. hakkında ceza davası açılmasına yer olmadığına karar verdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de, Aktaş’ın, operasyonların ardından iğne uçlarının tespit edilip çıkartılmak istenmesi yönündeki talebe kendisinin uymadığını açıkladı.



DOKTORLARI 8 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM ETTİRDİ



Hukuki mücadelesini bırakmayan Aktaş, bu kez, 4 doktor aleyhine 3 bin TL’si maddi, 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 103 bin TL’lik tazminat davası açtı. İzmir 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Aktaş’a, maddi ve manevi toplam 8 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.



BURUK SEVİNÇ

Tazminata sevinen Aktaş, kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla şoke oldu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından, tazminattan ele geçen 8 bin TL’nin faizi ile birlikte 19 bin 250 lira olarak geri ödenmesine hükmedildi.



Evine haciz gelmesinden korkan ve hakkını sonuna kadar savunacağını söyleyen Aktaş, önceki gün sonuçlanan ikinci davayla buruk bir sevinç yaşadı. İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi’nde, Sağlık Bakanlığı’na açılan ikinci davada, tazminat kararı çıktı. 3 bin TL’lik maddi tazminat talebi reddedilen, 100 bin TL tutarındaki manevi tazminat talebinin de sadece 10 bin TL’sinin yasal faiziyle verilmesi kararı, Aktaş’ı sevindirmedi.



“MAĞDURUM”



3'üncü Asliye Hukuk Mahkamesi’nde kazandığı tazminatı Yargıtay’dan çıkan karar üzerine yasal faiziyle birlikte 19 bin 250 TL olarak geri ödeyeceğini, Sağlık Bakanlığı’na açtığı davada kazandığı miktarın ise borcunu ödemek için kullanacağını belirten Aktaş, “Mağdurum. Kazandığım para, ödemem gereken miktarı bile karşılamadı. Hala başımda iğne ile yaşıyorum. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Sağlık Bakanı’na sesleniyorum. Yardım etsinler. Başımdaki bu iğnelerden kurtulayım. Mağdur edildim. Açtığım tazminat davalarında da bir kez daha mağdur oldum. Yardım istiyorum” dedi.